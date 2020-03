Harry Styles pospone su gira por Europa para principios de 2021

Malas noticias para los fanáticos europeos de Harry Styles, ya que el cantante inglés anunció a través de sus redes sociales que postergará la gira que iba a realizar por dicho continente en abril, como medida preventiva por el coronavirus.

El intérprete de “Falling” aseguró que los show que iba a realizar en el sector se llevarán a cabo desde el 12 de febrero de 2021, llegando a países como Alemania, Rusia, Polonia y España.

“Cualquiera que me conozca sabe que presentarme siempre ha sido mi parte favorita de trabajar en la música. Sin embargo, en tiempos como estos, la seguridad y protección del equipo del tour, fans, y de todos alrededor del mundo es una prioridad inmediata“, escribió Styles en sus redes sociales.

Además, el joven artista hizo un llamado a tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. Por su seguridad y la de los otros, por favor auto-aíslense. Estamos juntos en esto. No puedo esperar para verlos afuera tan pronto como sea seguro, hasta entonces traten a la gente con amabilidad“, concluyó el mensaje haciendo referencia a “Treat people with kindness”, una de sus más recientes canciones.

Por el momento, su show por Latinoamérica sigue vigente y el cantante pisaría nuestro país el próximo 14 de octubre en el Movistar Arena.

Anyone who knows me, knows that performing has always been my favorite part of working in music.

However, during times like these, the safety and protection of touring crew, fans, and everyone else around the world is an immediate priority. pic.twitter.com/RgRPP17rb6

— Harry Styles. (@Harry_Styles) March 25, 2020