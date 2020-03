Tokio Hotel suspende su show en Chile por el Coronavirus

View this post on Instagram

Suspensión show Tokio Hotel en Santiago Lamentamos comunicar a todos los fanáticos de Tokio Hotel que el concierto programado para el domingo 15 de marzo en Teatro Cariola, se suspende por el coronavirus y las restricciones que no permitirán el ingreso de la banda a Chile. Desde la agrupación, declararon estar desconsolados por la cancelación de sus shows en Chile y en Latinoamérica. ”No podremos actuar para nuestros fanáticos en este momento incierto. Nuestra principal prioridad ahora es preservar la salud y la seguridad de los fanáticos, compañeros de trabajo y el público en general”. Por el momento, la realización del show en Chile y del Tour por Latinoamérica, está en suspenso y se espera tener información al respecto prontamente.