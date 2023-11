Científicos descubren el agujero negro más distante visto con rayos X

Científicos han descubierto el agujero negro más distante jamás visto con Rayos X hasta el momento, formado apenas 470 millones de años después del Big Bang. La NASA señala que el agujero negro se encuentra en una fase de crecimiento nunca antes observada.

Su masa, agrega la agencia espacial, es similar a la de su galaxia anfitriona, por lo que su descubrimiento “podría explicar cómo se formaron los primeros agujeros negros supermasivos del universo”.

Los hallazgos, publicados el lunes, confirman lo que hasta ahora eran teorías de que existieron agujeros negros supermasivos en los albores del universo. El Telescopio Espacial James Webb de la NASA y el Observatorio de Rayos X Chandra se asociaron para realizar las observaciones. Dado que el universo tiene 13.700 millones de años, la edad de este agujero negro es de 13.200 millones de años.

Al momento de originarse este agujero negro, el universo tenía apenas el 3% de su edad, indicaron astrónomos del Observatorio Chandra en la plataforma X (antes Twitter).

Aún más sorprendente para los científicos es que este agujero negro es nada menos que 10 veces más grande que el agujero negro de nuestra Vía Láctea. Su masa es calculada entre 10 y 100 millones de soles y se cree que pesa tanto como el 100 por ciento de la masa de todas las estrellas de su galaxia.

Los investigadores planean utilizar este y otros resultados provenientes del James Webb y otros telescopios, para completar una imagen más amplia de los inicios del universo.

“Es muy temprano en el universo para que haya un gigante así”, dijo Priyamvada Natarajan, de la Universidad de Yale, quien participó en el estudio publicado en Nature Astronomy.

En 2017, Natarajan había lanzado una predicción sobre un supuesto agujero negro supermasivo de enormes dimensiones, formado a partir del colapso de una gran nube de gas. El descubrimiento de este lunes parece confirmar esta teoría.

