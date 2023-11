Encuentran en otra planta componente de la marihuana que permite aliviar el dolor

Científicos en Brasil han realizado un descubrimiento sorprendente al encontrar cannabidiol (CBD), un compuesto conocido por su presencia en la planta de cannabis, en una especie de arbusto comúnmente considerado como maleza en el país sudamericano. El hallazgo se hizo en la planta Trema micrantha, que crece abundantemente en Brasil.

El CBD es conocido por sus aplicaciones potenciales en el tratamiento de diversas condiciones médicas, como la epilepsia, el dolor crónico y la ansiedad, sin los efectos psicoactivos asociados con el tetrahidrocannabinol (THC), otro compuesto principal del cannabis, publica ScienceAlert.

El descubrimiento fue realizado por el biólogo molecular Rodrigo Moura Neto de la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien informó que la Trema micrantha contiene CBD pero no THC. Esto sugiere la posibilidad de una nueva fuente abundante de CBD que no enfrentaría los obstáculos legales y regulatorios asociados con el cannabis, que sigue siendo ilegal en muchos lugares, incluido Brasil.

“Es una alternativa legal al uso del cannabis”, dijo Neto. “Esta es una planta que crece por todo Brasil. Sería una fuente más simple y económica de cannabidiol”.

Este no es el primer caso en que se encuentra CBD en plantas no relacionadas con el cannabis; un hallazgo similar ocurrió en una planta relacionada en Tailandia. Neto, quien aún no ha publicado sus resultados, planea ahora ampliar su estudio para identificar los mejores métodos para extraer CBD de la Trema y analizar su efectividad en pacientes con condiciones actualmente tratadas con cannabis medicinal.

El equipo de Neto recientemente recibió una subvención de 500,000 reales (aproximadamente 104,000 dólares estadounidenses) del gobierno brasileño para financiar la investigación, que se estima tomará al menos cinco años para completarse.

Un estudio de mercado del año pasado estimó el mercado global de CBD en casi 5 mil millones de dólares, proyectando un crecimiento a más de 47 mil millones de dólares para 2028, impulsado principalmente por el uso en salud y bienestar.