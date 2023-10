¿Qué es el “Cometa Diablo”? El objeto que es tres veces más grande que el Everest se acerca a la Tierra

Ha sido comparado con el icónico Halcón Milenario de Star Wars, pero algunos prefieren el apodo más lúgubre que se le ha dado al cometa 12P que se acerca a la Tierra, y que también ha sido apodado como “Cometa Diablo” debido a su forma, la que durante las últimas semanas se ha incrementado debido a una serie de explosiones que lo hicieron más brillante.

Justamente el pasado 5 de octubre la Asociación Astronómica Británica informó que la captura de una nueva imagen del “Cometa Diablo” da cuenta de nuevas explosiones volcánicas, las que le han dado su particular forma, al crear una nube de gas y hielo a su alrededor.

De acuerdo a los expertos, el 12P se dirige hacia el interior del Sistema Solar ya que tal como el conocido cometa Halley, tiene una órbita elíptica alrededor del Sol, la que en su caso es de 71 años. Debido a esto, de acuerdo a las proyecciones de los astrónomos, será visible a simple vista el 21 abril de 2024, día en que estará en su punto más cercano a la Tierra. Luego, se irá siguiendo su órbita hacia el Sol y no volverá a acercarse al planeta hasta 2095.

El llamado “Cometa Diablo” está clasificado como criovolcánico, tiene un tamaño que es tres veces mayor al monte Everest, con un núcleo que mide cerca de 30 kilómetros de diámetro, compuesto por una mezcla de gas, polvo y hielo que se conoce como criomagma.

El 12P pudo ser observado con su forma característica en julio pasado, cuando otras erupciones lo hicieron visible y desde entonces ha sido seguido con atención por los expertos, ya que pese a que se sabe su órbita, todavía no ha sido determinada con exactitud la trayectoria que tomará al estar más cerca de la Tierra.

Habrá que esperar para que los astrónomos sigan estudiando el cuerpo celeste y puedan decir con exactitud qué tan cerca estará el llamado “Cometa Diablo” de nuestro planeta.

