La NASA y Space X lanzan nave al espacio para explorar al asteroide metálico Psyche

Durante la jornada de este viernes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mayormente conocida como NASA, lanzó al espacio una sonda con dirección al asteroide rico en metales “Psyche”.

La misión espacial tiene como objetivo estudiar al asteroide rico en metales que se ubica a 3.600 millones de kilómetros de distancia. Se espera que Psyche ofrezca pistas sobre el contenido que hay al interior de los planetas como, por ejemplo, la Tierra.

Psyche, es una misión de la NASA en conjunto con Space X en la cual se busca estudiar a un asteroide metálico del mismo nombre. El cuerpo celeste estaría compuesto por hierro y níquel, además se cree que el asteroide podría contener platino, oro y diamantes.

El lanzamiento se realizó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos. Allí, despegó la sonda desde la plataforma de lanzamiento 39A a bordo del cohete Falcon Heavy de SpaceX.

La investigadora principal de la misión Psyche, Lindy Elkins-Tanton, indicó que “hemos visitado en persona o robóticamente mundos hechos de roca, mundos hechos de hielo y mundos hechos de gas, pero esta será la primera vez que visitamos un mundo que tiene una superficie metálica”.

El asteroide Psyche, que lleva el mismo nombre que la diosa de la mitología griega, podría ser parte del núcleo de hierro y níquel que componen los planetas rocosos, según los científicos.

Psyche tiene una forma irregular muy parecida a lo que es una papa. El asteroide orbita el Sol entre Marte y Júpiter a una distancia que oscila entre 235 millones y 309 millones de millas. En tanto, tarda unos cinco años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol y se demora poco más de cuatro horas en girar una vez sobre su eje.

