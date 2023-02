Confirman que un tercer paciente en el mundo se cura del VIH

Un hombre de 53 años, denominado como el “Paciente de Düsseldorf”, es la tercera persona en ser curada del VIH gracias a un trasplante de células madre.

Este nuevo caso se suma al Paciente de Berlín, Thimothy Ray Brown, y el Paciente de Londres, Adam Castillejo, quienes también se recuperaron de la enfermedad gracias al mismo procedimiento.

“Ya no es una anécdota. Son tres. En medicina no hay nada categórico y las sorpresas siempre pueden ocurrir, pero aquí podemos hablar de un caso de curación”, señaló Javier Martínez-Picado, investigador de IrsiCaixa y colíder del consorcio internacional IciStem, que ha publicado el hallazgo.

Si bien el VIH es una enfermedad que en la actualidad es muy controlable con la aplicación de retrovirales, si estos se dejan de consumir el virus vuelve a afectar al organismo, por lo que su completa cura es un paso muy importante.

“Este artículo tiene tres virtudes: ha curado a una persona, permite mantener la confianza y la ilusión en que podemos curar a pacientes con VIH y permite fijar las bases para hacer esto escalable”, reflexiona Martínez-Picado.

En los tres casos, los portadores del VIH fueron sometidos a trasplantes de células madres para curar algún tipo de cáncer, donde los donadores tenían una mutación en el gen CCR5, necesario para que el virus penetre en las células.

Luego de ser sometido a este procedimiento, el “Paciente de Düsseldorf” lleva cuatro años sin rastro del virus a pesar de que ya no toma retrovirales.

Martínez-Picado explica que esto se debe a que “hay una proteína, la CCR5, que se suele expresar en las células del cuerpo, pero en las personas que tienen la mutación no se expresa. El virus, para penetrar en las células, necesita abrir dos puertas, la molécula CD4 y la CCR5. Si no se expresa el CCR5, el virus no puede abrir esa puerta y penetrar en las células“.