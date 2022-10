Otorgan el Premio Nobel de Física a Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger

Durante esta jornada, el Instituto de Ciencias Karolinska de Suecia le otorgó el Premio Nobel de Física al francés Alain Aspect, el estadounidense John Clauser y el austriaco Anton Zeilinger.

Esto por su trabajo “pionero” en la ciencia de la información cuántica, luego de demostrar que es posible controlar partículas en estados de entrelazamiento cuántico, actuando como una sola unidad, pese a estar incluso a kilómetros de distancia.

Las herramientas desarrolladas por Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger, han allanado el camino hacia nuevas tecnologías de comunicación cuántica, según ha destacado el Nobel en un comunicado

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ

Este es el segundo día en el que se conocen a los galardonados con el Premio Nobel, luego de que el pasado lunes se anunciara a Svante Pääbo como el nuevo Premio Nobel de Medicina.

La ronda de anuncios continuará este miércoles con el Premio Nobel de Química, luego se dará a conocer el de la Paz (jueves) y, finalmente, el de Economía (próximo lunes).

Según consigna El País, Alain Aspect, nacido en Agen (Francia) hace 74 años, llevó a cabo sus trabajos en la Universidad Paris-Saclay. John Clauser, nacido en Pasadena (EE UU) hace 79 años, fue pionero en su propia empresa, J.F. Clauser & Assoc. Y Anton Zeilinger, nacido hace 77 años en Ried im Innkreis (Austria), investigó por su parte en la Universidad de Viena.

“This prize is an encouragement to young people – the prize would not be possible without more than 100 young people who worked with me over the years.”

– Anton Zeilinger during the press conference where he was announced as one of the 2022 #NobelPrize laureates in physics. pic.twitter.com/2KASRsmuuQ

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022