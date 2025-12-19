;

“Terminó luchando por su vida”: El dramático relato de la familia de la mujer atacada por perros en Valparaíso

Aldo Baeza, hijo de la víctima, denunció el hecho ante Carabineros y criticó que la tragedia “pudo haberse evitado”, mientras su madre se recupera de una cirugía en sus piernas.

Mario Vergara

Una situación de extrema gravedad mantiene consternados a los vecinos del Cerro Rodelillo en Valparaíso. Daisy Contreras Fuentealba, una mujer de 65 años, permanece internada en el Hospital Carlos van Buren tras ser atacada ferozmente por una jauría de aproximadamente 10 perros callejeros cuando transitaba cerca de su hogar.

El incidente ocurrió la noche del lunes 15 de diciembre, alrededor de las 22:00 horas. Según los antecedentes, la víctima se dirigía a la casa de una vecina ubicada a solo 200 metros de distancia cuando fue abordada de imprevisto por los canes, provenientes de una quebrada en la población Básica de Rodelillo. Fueron sus propios gritos de auxilio los que alertaron a los residentes, quienes acudieron a socorrerla, evitando un desenlace fatal.

Estado de salud delicado

Tras ser trasladada de urgencia, Contreras debió ser sometida a una intervención quirúrgica debido a las más de 25 heridas que sufrió, principalmente en sus piernas. Si bien el recinto hospitalario confirmó que se encuentra consciente, estable y fuera de riesgo vital, su condición es monitoreada con cautela debido a que padece diabetes, enfermedad que podría complicar el proceso de cicatrización y recuperación.

“Salió a visitar a una amiga y terminó luchando por su vida, y lo más doloroso es saber que esto pudo haberse evitado”, expresó Aldo Baeza, hijo de la víctima, quien ya estampó denuncias en Carabineros y la municipalidad.

Foco de insalubridad y respuesta municipal

La Municipalidad de Valparaíso reaccionó ante la emergencia activando sus protocolos. Tras una visita a terreno, los equipos constataron la presencia de numerosos perros “sin control, con evidentes problemas sanitarios y sin manejo reproductivo”, viviendo en condiciones insalubres en la quebrada. Se sospecha que los animales, aunque abandonados, estarían siendo alimentados por una persona desconocida del sector.

Para enfrentar la problemática, el municipio anunció el envío de un equipo multidisciplinario para identificar responsables y cursar multas por tenencia irresponsable. Además, la Unidad Técnica Veterinaria intervendrá la zona el próximo lunes 22 de diciembre con una clínica móvil para realizar operativos de esterilización masiva.

