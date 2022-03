Telescopio de la NASA “Hubble” descubre Earendel, la estrella más lejana jamás vista

“Un nuevo récord”. Así fue calificado el importante hallazgo realizado por el telescopio de la NASA “Hubble”, el cual descubrió la estrella más lejana jamás vista, llamada Earendel.

Según explicó el organismo internacional, se detectó la luz de una estrella que existió en los primeros mil millones de años después del nacimiento del universo en el Big Bang, lo que representa “un gran salto más atrás en el tiempo”.

Además, desde la NASA revelaron que, debido a la abismal distancia, la luz de la estrella Earendel tardó 12.900 millones de años en llegar a la Tierra, y se estima que tiene un tamaño 50 veces mayor que el sol.

“Al principio casi no lo creíamos: estaba mucho más lejos que la anterior estrella de mayor desplazamiento al rojo más distante”, señaló el astrónomo Brian Welch de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

“Normalmente, a estas distancias, las galaxias enteras se ven manchas pequeñas, donde se mezcla la luz de millones de estrellas”, sostuvo Welch, agregando que “la galaxia que alberga esta estrella ha sido ampliada y distorsionada por lentes gravitacionales en una larga media luna que llamamos el Arco del Amanecer”.

Los astrónomos esperan que Earendel permanezca muy magnificada en los próximos años, la que también será observada por el telescopio espacial James Webb de la NASA.

RECORD BROKEN: Hubble observed the farthest individual star ever seen!

This extraordinary new benchmark detected light from a star that existed within the first billion years after the universe’s birth in the big bang.

Find out more: https://t.co/2ivkk1iqz3 pic.twitter.com/X7qcijwx24

— Hubble (@NASAHubble) March 30, 2022