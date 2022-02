Tomar mate triplica el riesgo de cáncer según estudio

La revista Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention publicó un estudio que advierte que tomar mate triplica el riesgo de contraer cáncer de pulmón. También influiría en el desarrollo de la enfermedad en el estómago, esófago, colon, hígado y páncreas.

El estudio precisa que la yerba mate tiene un cancerígeno denominado “hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)“. Este cancerígeno también se encuentra en el humo del tabaco y otros productos como las carnes a la parrilla.

La publicación precisa: “Este mayor riesgo puede atribuirse a beber mate muy caliente. O a los contaminantes potencialmente cancerígenos del mate, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos”.

Por lo tanto, compararon la acción de tomar mate con fumar 100 cigarrillos en una sola oportunidad. Esto se debe a la cantidad de yerba que se usa dentro del mate. Esta contendría la misma cantidad benzo[a]pireno que se encuentra en cinco paquetes de cigarrillos.

¿El mate puede causar cáncer?

Esta no es la primera investigación que vincula al mate con tipos de cáncer. Incluso, desde 1991 se habla de la yerba mate como una de las posibles causas de este tipo de enfermedades.

Un informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que a su vez depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue titulado: Café, Té, Mate, Metilxantinas y Metilglioxal.

La investigación encontró un vínculo entre el mate caliente y el cáncer de esófago. Sin embargo, el texto fue criticado ese año por carecer de argumentos que justificaran ese vínculo.

Sin embargo, la OMS se basó en un estudio publicado en 2015 en The Lancet. Se llama Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages, y vuelve a establecer al mate como un probable cancerígeno.

Cabe aclarar que en ese caso, apuntaron a la temperatura del agua a la que se bebía la infusión, más que a la yerba en sí. Específicamente aclara:

“Esto se basó en la evidencia limitada de estudios epidemiológicos que revelaron relaciones positivas entre el cáncer del esófago y el consumo de bebidas muy calientes. En estudios realizados en lugares tales como China, la República Islámica de Irán, Turquía o América del Sur, donde se acostumbra beber muy caliente el té o el mate (a unos 70 oC), se observó que el riesgo de cáncer esofágico aumentaba con la temperatura a la que la bebida es consumida. En experimentos con animales se obtuvo también evidencia limitada de la carcinogenicidad del agua muy caliente”.