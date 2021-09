“Mu”: OMS identificó nueva variante del coronavirus surgida en Colombia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó una nueva variante del covid-19 denominada “Mu”, el cual fue detectado por primera vez en Colombia durante el mes de enero, y que actualmente se encuentra en estudio.

Según señaló el organismo en un reporte, la cepa Mu “tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico”.

Esta variante B.1.621, según la nomenclatura científica, se mantiene clasificada como “variante de interés”, según dio a conocer la propia OMS en su reporte semanal.

Maria van Kerkhove, directora técnica de covid-19 de la OMS, comunicó que se han detectado más de 4.500 casos de esta nueva cepa del coronavirus en 39 países, aunque actualmente su circulación es de menos del 0,1%.

De estos países, la prevalencia de la variante Mu en Colombia (39%) y Ecuador (13%) ha aumentado sistemáticamente.

➡️Data on Mu has been shread with @WHO Virus Evolution Working Group 🙏

➡️As of 29 Aug, 4.5k sequences of Mu have been uploaded to @GISAID from 39 countries

➡️ Circulation of Mu is ⬇️ globally & < 0.1% of currently shared sequences of Mu, but this needs careful observation

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) August 31, 2021