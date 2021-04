El Perseverance sigue haciendo su trabajo: La NASA logra volar sobre Marte

La NASA voló exitosamente un helicóptero sobre la superficie de Marte. El hecho histórico ocurrió durante la madrugada de este lunes, a las 3:30 a.m., hora de Miami.

Representantes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio compararon este logro con el primer vuelo de los hermanos Wright, quienes inventaron el primer avión del mundo en 1903. “Hemos hablado durante tanto tiempo sobre nuestro momento de los hermanos Wright en Marte, y aquí está”, aseguró la ingeniera líder del grupo, MiMi Aung.

Con un peso aproximado de 1,8 kilos, el helicóptero llamado Ingenuity logró volar 3 metros sobre la superficie de Marte. Por si fuera poco, se lograron obtener imágenes exclusivas del planeta rojo, las que se compartieron a través de la cuenta de Twitter oficial de la Nasa.

Puedes ver la increíble imagen a continuación:

