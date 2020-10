Dermatólogo de la UC en el Día Mundial del Lavado de Manos: “Han aumentado significativamente los casos de dermatitis”

View this post on Instagram

👏🏻 DERMATITIS DE MANOS 👏🏻 Esta ha sido una consulta muy frecuente debido al Coronavirus. Hoy más que nunca es fundamental lavarse las manos, sin embargo, ha generado estragos en nuestra piel. En este post les dejo una serie de recomendaciones para que cuiden sus manos. En el otro post encontrarán cremas recomendadas. . Agenda tu atención online en www.ucchristus.cl #coronavirus #dermatologia #drgompertz