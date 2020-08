Cambio climático: chilenos mostraron el impactante antes y después del hielo en la Patagonia

View this post on Instagram

En su edición de ayer el diario británico "Daily Mail" publica un artículo sobre el retroceso de los glaciares de Patagonia en el último siglo, con comparativas "deslizables" que dan cuenta del impacto del Cambio Climático en el extremo austral de Sudamérica. Al final de la publicación, una impactante compartiva que da cuenta de los 15 kilómetros de retroceso del glaciar Marinelli en Tierra del Fuego. Acceso en link de mi bio Proyecto Postales de Hielo, con @alfredopourailly Foto antigua: Alberto María de Agostini / Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Foto reciente: Alfredo Pourailly y Cristian Donoso