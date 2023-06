Daniel Arcos, primer basquetbolista chileno abiertamente homosexual: “Soy solo yo contra toda la Liga”

“Orgulloso y libre” escribió el basquetbolista chileno Daniel Arcos un 15 de junio del 2020, palabras que acompañan una carta personal con la cual el deportista dio a conocer públicamente su homosexualidad.

El joven de 29 años, oriundo de Castro, Chiloé, reveló que la pasión por este deporte viene de familia: su madre fue basquetbolista y su padre está ligado a la dirigencia. “En mi casa siempre había pelotas de básquetbol en todos lados”, dijo en una conversación a ADN en el marco del Mes del Orgullo.

Hoy, Daniel Arcos, al mismo tiempo que se desarrolla profesionalmente como terapeuta ocupacional, es integrante de Santiago Morning, donde viste la camiseta 9, equipo que afirma lo ha hecho sentir muy cómodo.

“Me trataron superbién, las futbolistas son superbacanes (sic), son muy activistas desde su posición. Siempre luchan por equiparar la cancha, como dicen ellas. En el básquetbol hay mucho por avanzar en temas de igualdad (…) pero es un club que marca la diferencia”, manifestó el basquetbolista nacional.

“Los y las futbolistas tenían la bandera del LGBT+ en sus camisetas y para mí, siempre en los espacios donde hay una banderita, creo que un poquito más seguro y eso me marcó”, agregó.

Junio, un cumpleaños

Daniel Arcos marcó la historia del básquetbol chileno en 2020 al hacer pública su identidad sexual, convirtiéndose en el primer deportista de esta rama en comunicar su homosexualidad.

“La pandemia fue como un viaje, todos nos cuestionamos para dónde iba nuestra vida. Yo siempre tenía la idea de poder dar este paso, visibilizarme en el básquetbol, pero cuando me retirara y dije: la pandemia me está demostrando que la vida es ahora y por qué no hacerlo ahora, que le puedo ayudar a otros deportistas que están viviendo lo mismo que yo”, relató el joven.

“El mes de junio es superimportante para mí, es un cumpleaños. Es el mes donde empecé a vivir mi vida como quería, es un mes de mucho empoderamiento, es donde escribí la carta con la que salí del closet en redes sociales (…) así que creo que es un mes muy bonito, un mes de lucha un mes y resistencia“, agregó.

Si bien hoy expresa estar orgulloso de su identidad, Daniel transparentó haber sentido “mucho miedo” el comunicar públicamente su orientación sexual. “Cuando tú estás acostumbrado a reprimir todo lo que sientes, a culparte, a mentir muchas veces para poder encajar, sobre todo en los ambientes deportivos masculinos, es el miedo el que te paraliza y no te deja dar el paso, entonces mientras uno no lo asumo es difícil poder contarlo a los demás”, soltó.

Solo contra un ambiente de machos

Daniel Arcos reconoce que la escena deportiva chilena ha avanzado bastante en la integración de la comunidad LGBT+, aun así, indicó que quedan muchos desafíos que enfrentar.

“En el mundo del básquetbol, y en el deporte masculino en general, en el fútbol sobre todo, pasa esto de que la masculinidad es muy frágil y si te muestras un poco femenino o algo femenino ya eres débil, no tienes la misma fuerza, hay mucha más competitividad y la homosexualidad siempre se relaciona con lo femenino, es como algo malo, algo desagradable, algo que no tiene que estar dentro de un ambiente de machos. Por eso falta un montón”, sinceró.

“Soy solo yo contra toda la Liga, entonces algo está pasando en que los deportistas no quieren mostrarse, tienen miedo y es entendible el miedo, yo pasé mucho tiempo engañándome, con mentiras que en el fondo van marcando tu vida”, complementó.

“En el estadio me gritan…”

El camino que atravesó Daniel Arcos para comunicar su homosexualidad públicamente no fue fácil, es más, hasta la fecha tiene que soportar ataques verbales homofóbicos.

“Tuve encontrones con algunos rivales por la forma en la que me expreso, me atacaron en un partido, me gritaron ‘fleto de mierda, maricón’, y eso te va afectando y ahora que soy visible, me ha pasado que en el estadio me gritan ‘gay, fleteo’ y tengo que seguir jugando. Ahora, la diferencia es que tengo herramientas, si una persona me encara les digo: sí, soy maricón y soy feliz siéndolo”, puntualizó el joven.

“Cada vez que escuchó a mis compañeros hablando de maricón, digo: soy maricón y empiezo a deconstruir esos espacios, mostrado como soy. No lo hago por mí, lo hago por las generaciones más jóvenes que ven al básquetbol. Es agotador porque estoy solo contra todos, pero sé que mañana va a haber un joven que lo va a agradecer”, sumó.

Daniel Arcos, hoy se prepara para las pruebas que conformarán el equipo nacional de la categoría de 3×3 para los Panamericanos de Santiago 2023. “Si es que me toca estar o no me toca estar, voy a estar ahí apoyando”, cerró.