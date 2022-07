El más rápido: Max Verstappen se quedó con la pole para el Sprint del GP de Austria

Este fin de semana, la acción de la Fórmula 1 llegó hasta Austria, donde en el Red Bull Ring de Spielberg se correrá la undécima fecha de la máxima categoría del automovilismo y este viernes se definió el Sprint del GP de Austria.

En una jornada muy accidentada, especialmente para Mercedes, Max Verstappen de Red Bull impuso sus términos y favoritismo para quedarse con la pole de la carrera Sprint que se correrá este sábado en Austria.

El neerlandés, que está haciendo prácticamente de local en el circuito donde Red Bull es anfitrión, fue el más rápido la sesión por sobre los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr, quienes largarán este sábado segundo y tercero respectivamente.

Sergio “Checo” Pérez lo pasó mal. El mexicano fue excluido de la qualy 3 por sobrepasar los límites de la pista, por lo que largará en la posición 13 este sábado, mientras que los pilotos británicos de Mercedes tampoco lo pasaron muy bien.

Esto porque tanto Lewis Hamilton como George Russell chocaron sus automóviles y gracias a los tiempos que habían conseguido previamente largarán en la novena y cuarta posición respectivamente en el Sprint del GP de Austria.

La sorpresa la marcaron los pilotos de Haas. Tanto Kevin Magnussen, como Mick Schumacher, entraron entre los primeros 10 pilotos, por lo que quedaron bien posiciones para la carrera de este sábado.

Cabe recordar que la carrera Sprint definirá la grilla de partida para la carrera del día domingo. Este sábado, la competencia arranca a las 10:30 horas de nuestro país y tu podrás seguir en vivo y en directo todas las alternativas junto al equipo de ADN Deportes.

The #F1Sprint starting grid for Saturday 👀

Sergio Perez has been excluded from Q3 for exceeding track limits at the end of Q2

His time has been deleted in Q2 and will now start from P13#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/aYEJYMhlm0

— Formula 1 (@F1) July 8, 2022