Este 1 de julio Electronic Arts lanzará el videojuego F1 22, el más esperado por los fanáticos de la Formula 1. Pero a una semana de la publicación del título, ya se saben los ratings de los 20 pilotos que conforman la parrilla de la temporada.

Al igual que en el FIFA 22 o el NBA 2K22, cada deportista tiene su rating, es decir, su media de valoración según los desarrolladores del juego. En este caso, se conjugan cuatro ítems: experiencia, carrera, conocimiento y velocidad.

De esta forma, se establece un overall -o media-, que es el rating del piloto final. Así, el actual campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), y Lewis Hamilton (Mercedes) son los que tienen una valoración más alta: 94.

Charles Leclerc (Ferrari) es el tercero con mayor media, 92, y cuarto están Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes) con 90.

En el fondo, los peores ratings de la temporada los tienen Nicholas Latifi (Williams) y el debutante Guanyu Zhou (Alfa Romeo) con 70.

F1 22 será lanzado para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S este 1 de julio, con un acceso anticipado de 10 horas a partir del 28 de julio.

It's time to find out who ranked what in our #F122Game rankings reveal video! 🤩

Watch-along as the @HaasF1Team, @redbullracing, @AlphaTauriF1, @alfaromeoorlen, @McLarenF1 and @AlpineF1Team team mates try their best to guess each other's driver scores! 😆#F1 @Formula1game

— Formula 1 (@F1) June 24, 2022