Novena jornada: Red Bull y Ferrari darán una nueva batalla en el Gran Premio de Canadá de F1

El circo de la Fórmula 1 vuelve a aterrizar este fin de semana en Norteamérica, pero no para correr en Estados Unidos, si no que en Canadá.

El Gran Premio de Canadá 2022 arrancó oficialmente este viernes con un nuevo dominio de Red Bull y Ferrari, las dos escuderías que están luchando palmo a palmo para dejar definitivamente en el olvido a Mercedes, actuales monarcas a nivel de escuderías.

Este viernes comenzaron las dos primeras prácticas libres con un nuevo dominio de Max Verstappen. El actual campeón del mundo con Red Bull fue el más rápido en las dos primeras sesiones de entrenamientos, pero seguido de cerca por el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc.

La acción continuará este sábado pasado el mediodía con la práctica tres antes de dar inicio a la clasificación que buscará definir la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Cabe recordar que tras la primeras ocho fechas del campeonato mundial de F1, Max Verstappen lidera la clasificación con 150 puntos, seguido de cerca por su compañero de equipo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez con 129 unidades. El podio lo cierra Charles Leclerc con 116 pts.

Viernes 17 de junio

Sábado 18 de junio

Domingo 19 de junio

Este sábado se correrá la clasificación para determinar la parrilla de salida para la carrera del día domingo, y ambas instancias las podrás en ESPN y Star+.

Además, todas las alternativas de la carrera, así como toda la acción del mundial, lo sigues en vivo y en directo junto a todo el equipo de ADN Deportes y en las multiplataformas de ADN.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁

👑 Verstappen stays in P1

🚀 Vettel to P4

📈 Yuki completes the most laps#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/dTDPD9dZde

— Formula 1 (@F1) June 17, 2022