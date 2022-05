Tras un decepcionante arranque, el actual campeón de constructores, Mercedes, ya está mostrando un nivel para pelear los primeros puestos esta temporada de Formula 1. En España, los alemanes han traído mejoras que se replicaron en las prácticas libres.

Eso sí, Ferrari sigue mostrando que es el favorito para ser campeón del mundo. En la FP1, Charles Leclerc lideró los tiempos en Barcelona con un crono de 1:19:828, ocho centésimas sobre su compañero Carlos Sainz. Luego, a tres décimas, se puso el RedBull de Max Verstappen y a siete décimas quedó el Mercedes de George Russell.

Pero en la FP2, los tiempos dan algo de ilusión para la escudería campeona del mundo. Pese a que Leclerc volvió a liderar los tiempos (1:19:670), el segundo y tercer mejor tiempo lo anotaron las “flechas plateadas”: a una décima quedó George Russell y a dos décimas quedó Lewis Hamilton.

En la segunda tanda, los Mercedes incluso se impusieron al Ferrari de Sainz y a los dos RedBull (Sergio Pérez solo corrió en la FP2).

Los ojos de los fanáticos en el GP de España también están puestos en Aston Martin. El equipo británico ha presentado este fin de semana un coche sospechosamente parecido al RedBull, algo que la FIA ha desestimado y solo lo atribuye a la casualidad.

Los McLaren, por su parte, siguen en “modo pruebas”. En la FP1 tanto Lando Norris como Daniel Ricciardo se ubicaron en la media de la tabla, mientras que en la segunda ronda de prácticas libres apenas probaron la pista.

La tercera tanda de prácticas libres se correrá este sábado 21 de mayo a las 7 de la mañana (hora de Chile) y las clasificaciones se disputarán a las 10 de la mañana del mismo sábado.

En tanto, la carrera del GP de España comenzará a las 9 de la mañana de Chile.

La transmisión para Chile la realiza Star+ y F1 TV.

🏁 CLASSIFICATION (60/60 MINS) 🏁

Our first session of the weekend is done!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/u1PFphtLQ1

— Formula 1 (@F1) May 20, 2022