Debuta un nuevo circuito: ¿Dónde, cuándo y cómo ver en vivo y en directo el GP de Miami de F1?

Este viernes por la tarde, el circo de la Fórmula 1 arribó hasta Estados Unidos para la disputa del Gran Premio de Miami, quinta fecha de la máxima categoría del automovilismo en su temporada 2022.

Desde las 14:30 horas de nuestro país se comenzó a correr la práctica libre 1, instancia donde el líder del mundial, Charles Leclerc de Ferrari fue el más rápido de los entrenamientos, marcando la mejor vuelta con un tiempo de 1:31.098, seguido por George Russell de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull.

Las prácticas continuarán este mismo viernes desde las 17:30 horas con la práctica libre 2, momento en que los pilotos podrán seguir reconociendo la pista debutante en la máxima categoría, en el Autódromo Internacional de Miami.

Cabe recordar que el Gran Premio de Miami es la quinta fecha del mundial 2022 luego de pasar por Bareín, Arabia Saudita, Australia y Emilia-Romaña (en Italia).

Tras las primeras cuatro fechas, Charles Leclerc de Ferrari comanda el mundial de pilotos con 86 puntos, seguido por el actual campeón del mundo, Max Verstappen de Red Bull con 59 unidades. Cierra de momento el podio el mexicano Sergio Pérez, compañero del neerlandés en la escudería de las bebidas energéticas.

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 arrancó este viernes con las dos primeras prácticas libres, y continuará este sábado con la práctica libre número 3 desde las 13:00 horas de nuestro país, para luego pasar a la Clasificación, la que se comenzará a correr desde las 16:00 horas.

La carrera está programada para el domingo 8 de mayo desde las 15:30 horas, competencia que tú podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes, así como en todas las plataformas digitales de ADN.

Welcome to Miami 😎

Here's your guide to the weekend's action in the Sunshine State!#MiamiGP #F1 @f1miami pic.twitter.com/J7LdABhdgc

— Formula 1 (@F1) May 5, 2022