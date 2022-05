Este domingo 1 de mayo se cumplen 28 años de la muerte del brasileño Ayrton Senna, considerado uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, quien falleció en el Gran Premio de San Marino en 1994.

En la carrera disputada en Imola, Italia, el corredor, que por ese entonces tenía 34 años, se estrelló contra una barrera de concreto a más de 200 kilómetros por hora y sufrió una herida mortal en su cabeza.

En su paso por la Fórmula 1, Senna disputó once temporadas y un total de 161 carreras, en las que consiguió posicionarse en 65 oportunidades en el primer puesto de salida y ganó 41 jornadas. Además, el paulista logró subirse al podio en 80 ocasiones y se quedó con el título mundial de la competencia en 1999, 1990 y 1991.

Durante su estadía en el mayor evento de automovilismo, el corredor compitió para los equipos de Toleman, Lotus, Williams y McLaren. Precisamente, la escudería británica, con la que el brasileño obtuvo sus tres campeonatos, recordó el legado de Senna. “Para muchos, el mejor piloto que haya vivido. Una leyenda dentro y fuera del auto. Su dominio en la pista no tenía comparación y bordeaba lo de otro mundo”, escribieron en sus redes sociales.

A legend in and out of the car. Senna Forever. #SennaSempre . 🧡🇧🇷 pic.twitter.com/jWlYdaF3yz

Por su parte, la escudería italiana Ferrari también remarcó la trascendencia de la figura de Ayrton Senna. “Uno de nuestros mayores competidores, a quien admiramos mucho”, publicaron.

One of our greatest competitors, who we admired greatly. Today we remember Ayrton 28 years on from that day in Imola 💚💛💙#essereFerrari 🔴 #SennaSempre pic.twitter.com/9SOtBNVsQZ

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 1, 2022