Durante el presente fin de semana, la Fórmula 1 está viviendo la cuarta fecha de la temporada 2022 que está comandada por la lucha entre Red Bull y Ferrari, dejando completamente rezagados a los alemanes de Mercedes.

En ello, este sábado se corrió la primera carrera sprint de la temporada, y el campeón del mundo Max Verstappen de Red Bull se impuso con lo justo ante el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, continuando la lucha entre ambos por la corona de la temporada.

El neerlandés tenía la pole de la carrera de hoy, pero el piloto de la escudería italiana salió mejor y comandó gran parte de la carrera sprint, casi hasta el final.

