Leclerc vence en Australia en otra debacle del RedBull de Verstappen

Su segunda victoria de la temporada consiguió este domingo Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en el Gran Premio de Australia. El monegasco completó pole, vuelta rápida y triunfo en carrera por primera vez en un GP y se alza como el sólido líder del mundial de conductores 2022.

El monegasco terminó a más de 20 segundos de Sergio Pérez (RedBull) y el podio lo cerró George Russell (Mercedes). ¿Y Max Verstappen? El campeón del mundo debió abandonar en la carrera a 20 vueltas del final debido a un problema de fiabilidad en su vehículo.

“Al no tener realmente el ritmo, me limité a gestionar mis neumáticos para intentar llegar al final”, dijo el neerlandés tras el GP de Australia. “Sabía que había un problema, así que siempre iba a ser una incógnita terminar la carrera. Pero este tipo de cosas, si quieres luchar por el título, no pueden pasar”.

Es el segundo abandono de Verstappen en tres carreras. En la única que disputó de principio a fin -GP de Arabia Saudita- logró la victoria.

Otro que decepcionó fue Carlos Sainz. El otro Ferrari ya tuvo problemas en la clasificación del sábado -largó noveno este domingo- y ahora tuvo un error de conducción que lo dejó tempranamente fuera de competencia. “Debimos cambiar el volante. En esas condiciones y con el neumático duro, no es fácil para un piloto concentrarse. Lo positivo es que ha vuelto a ser muy rápido y puede hacerlo bien”, explicaba Mattia Binotto, director de Ferrari.

Mercedes cerró un fin de semana de paso adelante con el cuarto lugar de Lewis Hamilton. Mientras, McLaren demostró otra mejoría con un quinto y sexto puesto de Lando Norris y Daniel Ricciardo, respectivamente.

“El tercer y el cuarto puesto no es donde queremos estar; así que espero que haya algún tipo de mejoras en las próximas carreras. Tenemos mucho trabajo por hacer, aún”, dijo Hamilton, siempre inconformista.

“Creo que esta es probablemente la mejor manera de resumir el fin de semana: lo tomamos”, sostuvo Ricciardo, que volvió a competir en casa tras dos años. “El fin de semana en general ha sido más regular, más regular para todos nosotros. Y hemos demostrado mucho más por ello”.

Así terminó el Gran Premio de Australia 2022

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores