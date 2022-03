Sebastian Vettel es baja para el Gran Premio de Bahrein tras contagiarse de covid-19

A un día de arrancar la jornada de prácticas de cara al Gran Premio de Bahrein, competencia que marca el inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1, el piloto alemán Sebastian Vettel entregó malas noticias.

Esto porque el competidor de la escudería Aston Martin arrojó positivo en el test de covid-19 que se exige por protocolo sanitario previo a la disputa de cualquier competencia, por lo que quedó impedido de presentarse en el Circuito Internacional de Bahrein.

Ante esta situación, Aston Martin informó que el alemán Nico Hulkenberg, piloto reserva del equipo, será quien lo reemplazará en la grilla de competidores que iniciarán una nueva temporada de la categoría más importante del automovilismo mundial.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.

Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 17, 2022