El campeón del mundo, Max Verstappen, anunció este jueves la renovación de su contrato con el equipo RedBull hasta 2028, siendo la extensión más larga firmada por un piloto de la Fórmula 1.

“Realmente disfruto ser parte del equipo, elegir quedarme hasta la temporada 2028 fue una decisión fácil. Me encanta este equipo y el año pasado fue simplemente increíble, nuestro objetivo desde que nos unimos en 2016 era ganar el campeonato y lo hemos logrado, así que ahora se trata de mantener el número uno en el auto a largo plazo”, dijo el neerlandés.

Christian Horner, director de la escudería austriaca, sostuvo que “tener a Max firmado hasta fines de 2028 es una verdadera declaración de intenciones. Nuestro enfoque inmediato es retener el título de Campeonato Mundial de Max, pero este acuerdo también muestra que él es parte de la planificación a largo plazo del equipo”.

Además, aseguró que con los nuevos motores propiedad del equipo (por primera vez RedBull no será un equipo cliente), “queríamos asegurarnos de tener al mejor piloto de la parrilla asegurado para ese auto”.

Según De Telegraaf, el contrato de Verstappen será de hasta 50 millones de euros por temporada, superando los aproximadamente 45 millones que gana el británico Lewis Hamilton en Mercedes y que lo convierte en el más lucrativo en la historia de la categoría.

“Mad Max”, de 24 años, debutó en 2015 en la F1 con la escudería Toro Rosso -equipo B de RedBull-. En marzo de ese año se convirtió en el piloto más joven en conseguir puntos en la F1, en el Gran Premio de Malasia, con 17 años, 5 meses y 27 días.

Desde 2016 pilota para RedBull, donde se ha convertido en uno de los deportistas con mayor futuro de la categoría. Ha conseguido 20 victorias, 61 podios y tras ser tercero en los mundiales de 2019 y 2020, consiguió su primer título de pilotos en 2021, venciendo en la última carrera de la temporada.

Six seasons of full send 🙌 Here's to 2022 and beyond @Max33Verstappen ✍️ #GivesYouWings pic.twitter.com/zjkD1nTrRp

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 3, 2022