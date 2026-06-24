Entregan cuerpo de niño de 12 años fallecido tras encerrona en San Bernardo: familia inicia despedida en Puente Alto

La familia de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras ser arrastrado por más de tres kilómetros durante una encerrona en San Bernardo, recibió este miércoles su cuerpo desde el Servicio Médico Legal (SML), dando inicio a las ceremonias de despedida en la comuna de Puente Alto.

Los padres del menor llegaron cerca de la una de la tarde hasta las dependencias del SML para realizar los trámites correspondientes. Según relataron equipos apostados en el lugar, la familia solicitó expresamente privacidad y respeto durante este difícil momento, petición que fue acogida por los medios de comunicación presentes.

Tras la entrega, el féretro fue trasladado bajo escolta de Carabineros hacia Puente Alto, comuna donde Alejandro creció y donde se realizará su velorio a partir de las 17:00 horas.

La despedida ocurre mientras continúan las diligencias judiciales por el crimen que conmocionó al país. Durante esta jornada se desarrolló la formalización de los cuatro detenidos por el caso, instancia en la que se informó la internación provisoria para el adolescente de 17 años que habría conducido el vehículo involucrado en la encerrona fatal.

CEDIDA POR LA FAMILIA Ampliar

Paralelamente, la Fiscalía coordinó el traslado de familiares que permanecían en Argentina para que pudieran acompañar a la familia en este proceso. Horas antes, el padre de Alejandro había realizado un llamado público para solicitar ayuda que permitiera traer a sus hijos y a otros cercanos desde Mendoza.

A través de un comunicado, la familia también agradeció las muestras de apoyo recibidas desde distintos sectores, así como la colaboración prestada por la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, la Municipalidad y otras instituciones que han acompañado el proceso.