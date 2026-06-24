Tras seis meses en el cargo: aseguran que figura clave de Canal 13 deja la estación televisiva

Durante este miércoles, se dio a conocer que un miembro clave de Canal 13 habría renunciado a la señal televisiva tras estar seis meses en el cargo.

Se trata nada más y nada menos que de Miguel Ángel Luna . Según publicó el portal El Filtrador, Luna “renunció a Canal 13. Esta tarde se despidió del equipo”.

“Luna había asumido como productor ejecutivo en enero de 2026, proveniente de Mega, donde se desempeñó durante más de diez años”, indican en el portal antes citado.

En esa línea, detallan que “su último cargo en la señal de Vicuña Mackenna fue editor de Meganoticias Prime. Duró seis meses en Canal 13″.

Otros cambios en Canal 13

Por otro lado, por medio de un comunicado de prensa, la señal privada informó que a partir de este miércoles “el señor Pablo Morales Ahumada asumirá como Director de Contenidos y Programación”.

“En este cargo, tendrá la misión de encabezar la estrategia de contenidos multiplataformas, elaborar la programación con un enfoque integral y consolidar nuestra línea editorial”, aseguraron desde Canal 13.

Por otro lado, anunciaron que “la señora Pamela Díaz Sanhueza retomará el liderazgo de “Tu Día”. Su labor estará enfocada en potenciar y afianzar uno de los ejes programáticos centrales de Canal 13″.

“Extendemos a Pablo una afectuosa bienvenida al 13, deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus nuevas funciones. Asimismo, le deseamos el mayor de los éxitos a Pamela en su labor al frente de Tu Día”, concluyen en el escrito.