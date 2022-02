Van por el mundial de constructores: Red Bull presentó el RB18, su nueva joya para la temporada 2022 de la F1

La temporada 2022 de la Fórmula 1 está en marcha. El pasado viernes, la escudería norteamericana Haas mostró su nuevo coche para el presente año y este miércoles fue el turno de los austríacos de las bebidas energéticas.

El RB18 de Red Bull vio la luz con miras a la temporada 2022, coche que se ajusta a las nueva regulaciones que aplicó la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) a partir del presente año.

“Con los nuevos cambios en la regulación de este año, toda la filosofía ha cambiado, lo que significa que cada componente es diferente al auto del año pasado. Es una hoja en blanco. Cuando lleguemos a la primera carrera, el RB18 no se parecerá mucho a lo que es hoy, la evolución será muy rápida a medida que avanzamos en la temporada”, comentó el CEO y director de equipo, Christian Horner.

En lo mismo, el actual campeón del mundo, el neerlandés Max Verstpapen sostuvo que: “en términos del monoplaza, no sabemos qué esperar, así que estoy emocionado por ver cómo se comporta el coche en la pista por primera vez”, partió diciendo.

Ready to send it 🔥 Bringing in a whole new era of #F1 with our fans 🤘 pic.twitter.com/jtpBptQmCJ

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 9, 2022