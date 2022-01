Pablo Quintanilla y su reflexión tras ser segundo en el Rally Dakar 2022: “Uno siempre tiene que tener metas y eso es ganar la prueba”

Pablo Quintanilla conversó con ADN TOP KIA ya de regreso en Chile luego de obtener el segundo lugar en la categoría motos del Rally Dakar 2022. “Muy contento. Agotado, después de la carrera viene el bajón cuando se pasa la adrenalina. Fue una carrera muy buena, intensa. Tuve que gestionar mucho las etapas, tomar decisiones importantes. Feliz con el segundo lugar, terminé sólo a 3 minutos del primero después de 38 horas. Eso habla de lo competitiva de la categoría”, comenzó diciendo el piloto.

“Me siento orgulloso de la preparación que hice. Disfruté mucho y ahora a recargar energías para ver el plan de este año, si estaré o no en todas las fechas de las Copas del Mundo“, explicó el deportista nacido en San Antonio, ya pensando en su futuro pero aún disfrutando de las claves que le permitieron quedar en el podio en Arabia Saudita.

“La clave es partir enfocado desde el primer kilómetro. Ves como pilotos lideran y después se caen, hay que mantener la calma. Fue de mucha estrategia, tener la capacidad de tomar decisiones con convicción en momentos importantes. Acá no corres bien si no tienes una buena preparación en todo ámbito. Fueron hartos meses de preparación, estuve desde junio y dio súper buen resultado”, comentó Pablo Quintanilla tras repetir el segundo lugar que obtuvo hace 2 años ahora en el Rally Dakar 2022.

Pablo Quintanilla y sus reflexiones tras el Dakar 2022

El deportista de 35 años hizo un profundo análisis respecto a su carrera en el deporte motor y que lo llevó a completar este año su sexta edición de la dura competencia.

“Es un camino largo , nunca dejas de aprender. Sentir que todos los años vas mejorando, siendo un piloto con más cabeza, es súper gratificante. Las frustraciones son parte de las victorias, todo es parte del proceso para un buen resultado. Siempre hay que estar con las antenas bien paradas para nutrirte del desierto”, comentó, junto con ahondar en sus sensaciones y sueños en la prueba.

“Ya terminarlo es un tremendo logro. Te levantas a las 3 de la mañana y estás en la moto hasta las 4 de la tarde, pasas frío, hambre, sueño, desgastas el cuerpo. Van pasando los años, uno siempre tiene que tener metas y eso es ganar el Dakar. No es que porque no gané no estoy feliz. Si no lo gano, igual estoy tranquilo, he hecho una carrera super sólida, pero están las ganas de ganarlo”, cerró.