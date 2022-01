Pablo Quintanilla sigue segundo en el Rally Dakar, pero se alejó del título en las motos

El piloto nacional Pablo Quintanilla no pudo acortar distancias en la lucha por ganar el título en las motos del Rally Dakar por primera vez en su carrera aunque se consolidó en el podio de la exigente prueba.

Tras la undécima etapa que contempló 346 kilómetros en un circuito alrededor de la ciudad de Bisha, “Quintafondo” se ubicó en el sexto puesto, a 7 minutos y 40 segundos del trasandino Kevin Benavides, que volvió a competir pese a que el día miércoles había abandonado la prueba.

Lo movido que ha sido la categoría motos llevó a un cambio de líder a dos etapas del final, pues el británico Sam Sunderland le quitó el primer lugar al francés Adrien Van Beveren pero Pablo Quintanilla aumentó su distancia en tiempo, quedando a 6 minutos y 52 segundos de la punta en el Rally Dakar.

“Creo que la etapa más dura de este Dakar. Ha habido muchas dunas al principio, muy blandas, algunas difíciles de esquivar. Al final he hecho una buena especial, aunque he perdido tiempo buscando un waypoint. Ha sido complicado y he atacado todo el día. Hemos trabajado muy bien y tengo que dar las gracias al equipo por todo lo que han hecho. A seguir concentrados hasta el final”, expresó el piloto nacional tras la prueba.

Lo que viene para Pablo Quintanilla en el Rally Dakar

Considerando el tiempo que lo separa de la corona, la etapa 12 asoma como compleja para intentar el último golpe al campeonato. Eso considerando que apenas serán 164 kilómetros de especial entre Bisha y Jeddah, en la costa del Mar Rojo.

Será la tercera vez en su carrera que llega en el segundo puesto a la última etapa de la prueba y en ninguna de las ocasiones anteriores pudo lograr el título de una de las pruebas más duras del deporte motor.

Respecto a los otros chilenos en la categoría, José Ignacio Cornejo fue séptimo en la etapa 11 y subió a la misma posición en la general, a 41 minutos y 2 segundos de Sam Sunderland. En tanto, Patricio Cabrera llegó en el puesto 45 y se ubicó en el lugar 39 en los tiempos totales.