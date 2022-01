Jornada especial en el Rally Dakar 2022: Piloto español le pidió matrimonio a su compañera de equipo en el podio final

Durante la jornada de este viernes, el Rally Dakar 2022 que vio a Francisco “Chaleco” López coronarse tricampeón en prototipos ligeros, presenció una jornada especial. Los pilotos españoles Javi Vega y Sara García, acordaron su matrimonio en el podio final de Arabia Saudita, tras culminar juntos una de las categorías más complejas del rally, la Original by Motul.

García sacó un anillo de compromiso y le pidió matrimonio a su novia frente a los ojos de todo el mundo. De la emoción, a Sara se le olvidó contestar hasta que Javi bromeó con un “no ha dicho nada” para obtener el ansiado “sí”.

A través de sus redes sociales, la organización de la prueba más extrema del mundo destacó el emotivo momento y compartió las imágenes con la frase “Love is in the air”.

Cabe destacar que Javi Vega y Sara García compitieron como dúos en el Rally Dakar 2022, ambos pilotos de Yamaha en motos. Según Vega, el objetivo principal era “ayudar a Sara” para convertirse en la piloto femenina mejor clasificada en el ranking general, cuestión que finalmente no logró. Sara finalizó en la 74ª posición mientras que Vega concluyó 90º.

A pesar de fracasar en su propósito, no hay duda de que ninguno de los dos pilotos lamentarán esta “derrota”, en un día que el mundo tuerca recordará por mucho tiempo.