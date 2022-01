El mensaje de la F1 a sus aficionados: “Vacúnate, y con suerte nos veremos en los circuitos pronto”

Una nueva ola de contagios está pegando fuertemente en Chile y el resto del mundo. El Covid-19 no da tregua a las autoridades de salud y pese a que por meses se ha vuelto poco a poco a normalidad, lo cierto es que el contagio está repuntando nuevamente.

De ello son consientes en Europa, donde desde la máxima categoría del automovilismo se sumaron a las campañas de difusión en redes sociales para que los fanáticos de la F1 se vacunen con miras a la temporada 2022 que arranca en marzo.

“Tras una semana del 2022, manteneros todos y a los que os rodean a salvo. Por favor, si puedes, vacúnate, y con suerte nos veremos en los circuitos pronto“, escribió la cuenta de Twitter de la F1, para presentar un vídeo con muchas caras conocidas.

Entre esos rostros destacaron Charles Leclerc, George Russell, Nicholas Latifi y Sebastian Vettet: “cuida a los que te rodean, cumple con tu parte y protege a tu comunidad. Vacunarse es lo más sensato, es algo sencillo que puede marcar la diferencia”, esgrimieron los pilotos.

Por su parte, el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, dijo que: “estamos buscando la manera de volver a las cosas que amamos pero el COVID aún no se ha ido”, indicó el piloto británico de Mercedes.

“Ojalá este paso sirva para estar más cerca de reducir el riesgo. Animar a todos a que se vacunen. Por favor, y seguir siendo precavidos y con seguridad”, agregaron más pilotos de la parrilla de la Fórmula 1, entre ellos Carlos Sainz de Ferrari.

Cabe recordar que el circo de la Fórmula 1 regresa en febrero con los primeros test oficiales de los equipos en Barcelona, España, esto a la espera de la primera carrera de la temporada 2022, programada para el fin de semana del 20 de marzo en el Circuito Internacional de Baréin para el Gran Premio de Bareín.

With one week of 2022 in the rear-view mirrors, keep yourself and those around you safe.

Please, if you can, get vaccinated.

And hopefully, we'll see you at a racetrack soon! 😄 pic.twitter.com/J5KE1IuXpN

— Formula 1 (@F1) January 7, 2022