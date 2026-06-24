Paulo Díaz deja River Plate y ya tiene nuevo club: sorpresa en el mercado

Paulo Díaz ya tomó una decisión sobre su futuro. Tras varias semanas de incertidumbre, el defensor chileno pondrá fin a su etapa en River Plate y tiene un nuevo destino confirmado para continuar su carrera.

Según informó el periodista especializado en el mercado de fichajes Germán García Grova, el central de 31 años se convertirá en nuevo refuerzo del Atlanta United de la MLS, club al que llegará tras desvincularse del elenco argentino.

El comunicador detalló que Díaz rescindirá su contrato con River, que expiraba a fines de 2027, y firmará como jugador libre con el elenco estadounidense. De hecho, ya se habría realizado los exámenes médicos el pasado lunes, por lo que su oficialización sería inminente.

De esta manera, el defensor nacional dejará el cuadro de Ñuñez después de seis temporadas. Paulo Díaz llegó al conjunto millonario en julio de 2019 y, desde entonces, disputó 222 partidos oficiales, anotó 13 goles y registró tres asistencias.

Además, levantó seis títulos con el equipo trasandino: la Copa Argentina 2018-19, la Supercopa Argentina 2019, la Liga Profesional Argentina 2021, el Trofeo de Campeones 2021, la Liga Profesional Argentina 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023.

Su por River, eso sí, cambió radicalmente en la última temporada. El chileno pasó de ser una pieza habitual en la defensa a ocupar un rol secundario, alternando suplencias y ausencias en las convocatorias. Fuera de los planes del técnico Eduardo Coudet, quien incluso lo excluyó de la pretemporada en España, el zaguero optó por cerrar su ciclo en el club y emprender un nuevo desafío en la MLS.