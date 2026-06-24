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La regla que FIFA quiere modificar en medio del Mundial 2026

El ente rector del fútbol mundial busca modificar las tandas de penales para una mayor equidad deportiva. Se espera que se implemente durante la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

(Photo by Martin Rickett/PA Images via Getty Images)

(Photo by Martin Rickett/PA Images via Getty Images) / Martin Rickett - PA Images

La FIFA quiere, nuevamente, hacer un cambio en las reglas del fútbol. Para poder garantizar mayor equidad deportiva, el ente rector del fútbol mundial piensa hacer una modificación al reglamento de las tandas de penales.

Antes de este momento crucial para la definición de un partido, actualmente se realiza dos sorteos: uno para elegir el arco dónde se pateará la tanda y otro de quién comienza pateando.

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A esto, la FIFA encontró un problema en el caso de que un equipo gane los dos sorteos, ya que puede entregarle cierta ventaja deportiva, especialmente el de patear el primer penal.

Diversos estudios académicos utilizados por la institución que administra el fútbol, señalan que el equipo en comenzar la tanda de penales le traslada la presión al adversario, obligándolo a reaccionar al resultado parcial de cada ejecución.

La modificación en la tanda de penales

A raíz de este nuevo problema encontrado, la FIFA quiere modificar la regla 10 (Determinación del Resultado de un Partido), para así hacer un único sorteo donde el equipo que gane tenga que elegir entre patear primero y el arco dónde se realizará la tanda de penales. La opción restante, irá para el otro equipo.

La idea principal del ente rector del fútbol, es que esta nueva medida se pueda estrenar en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Sin embargo, primero tiene que pasar por una evaluación en la International Football Association Board (IFAB), para así ser oficialmente incorporada en el reglamento oficial.

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