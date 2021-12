Sir Lewis: Hamilton obtuvo su título de Caballero a manos del Príncipe de Gales

La frustración poco a poco comienza a quedar en el pasado. Lewis Hamilton reapareció este miércoles tras perder el campeonato de Fórmula 1 el pasado domingo, y lo hizo obteniendo el título de Caballero a manos del Príncipe de Gales.

En una solemne ceremonia en el Castillo de Windsor, en el Reino Unido, el piloto británico de Mercedes fue nombrado “Sir” por el Príncipe Carlos, y en compañía de su madre Carmen.

Lewis Hamilton es el cuarto piloto de Fórmula 1 en obtener el título de Caballero por la realeza británica tras nombres como Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss y Sir Jack Brabham.

Cabe recordar que Lewis Hamilton ya había recibido honores por parte de la realeza británica. En 2008, tras conseguir su primer título en la máxima categoría del automovilismo, recibió la Orden del Imperio Británico.

🏎️ Arise Sir @LewisHamilton!

The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021