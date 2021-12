Fórmula 1 | Gran Premio de Abu Dabi: en vivo y en directo la definición entre Hamilton y Verstappen

Serán más de 306 kilómetros que definirán a los nuevos monarcas. Este domingo se correrá el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1, dando así el cierre definitivo a la lucha entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en la máxima categoría del automovilismo.

La encarnizada pelea entre el británico y el neerlandés llega a su final en el Circuito de Yas Marina, y después de 58 vueltas conoceremos al campeón de pilotos, y de escudería, en el circo de la Fórmula 1.

La última carrera de la temporada llega con la lucha entre ambos pilotos y escuderías más cerrada que nunca. Max Verstappen tiene la primera opción de levantar el título ante un Lewis Hamilton que busca su octavo mundial de pilotos.

Empatados en 369,5 puntos, quien termine por delante de su rival, será el campeón. En caso de que ambos quedaran fuera del Gran Premio, será Verstappen quien se alce con el título de mejor piloto de la temporada gracias a que tiene una victoria más que Hamilton.

En el caso de las escuderías, Mercedes lidera con 587,5 puntos versus las 559,5 unidades que tiene Red Bull, por lo que los alemanes tienen la primera opción de revalidar su título de constructores por octava vez consecutiva.

Las prácticas libres de la última carrera de la temporada comenzarán este viernes 10 de diciembre desde las 06:30 horas y luego a las 10:00 hrs.

La última práctica libre se correrá el sábado 11 de diciembre desde las 07:00 horas, para luego dar paso a la clasificación, la cual está programada para las 10:00 hrs.

Finalmente, la carrera se correrá el domingo 12 de diciembre desde las 10:00 horas, y como siempre, podrás seguir todas las alternativas junto al equipo de ADN.cl.

A finishing record to behold as we return to Abu Dhabi 👀

We are merely days away from capping and end to our unforgettable season so far ✨#F1 #HistoryAwaits pic.twitter.com/TP2SiaJpni

— Formula 1 (@F1) December 8, 2021