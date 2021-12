Mercedes no se rinde: Lewis Hamilton y Valtteri Bottas se quedaron con el 1-2 en la qualy del GP de Arabia Saudita de F1

Este sábado por la noche se corrió la clasificación del GP de Arabia Saudita, penúltima jornada de la Fórmula 1, instancia donde Max Verstappen y Lewis Hamilton viven su primera final para conocer al nuevo monarca de la categoría.

Y la primera batalla la ganó el siete veces campeón del mundo. Lewis Hamilton se quedó con el primer puesto de la grilla de salida para este domingo tras ser el más rápido en la qualy. A su lado largará su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas que vive sus últimas carreras con la escudería alemana.

“Qué pista más difícil es esta. Es increíble lo que han construido, la velocidad y el ritmo aquí es fenomenal. Es un gran resultado para el equipo y un gran trabajo de Valtteri. Es el mejor compañero de equipo que ha habido en este deporte”, dijo tras la prueba Lewis Hamilton.

El drama estuvo en Red Bull. Max Verstappen luchó hasta el final con Hamilton y Bottas para quedarse con el primer lugar, pero se fue contra el muro y tuvo que abandonar la prueba. Saldrá tercero, por delante de Charles Leclerc de Ferrari y su compañero de equipo en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez.

La carrera se correrá este domingo desde las 14:30 horas, y como siempre, podrás seguir todas las alternativas de la decisiva jornada junto al equipo de ADN Deportes y ADN Motor.

Lewis Hamilton clinches his fifth pole of 2021!

Max Verstappen hits the wall on his final flying lap, and Valtteri Bottas takes P2!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/BsYFaMRBU5

