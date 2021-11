“Enfrentó solo a un sistema que no siempre fue amable con él”: Hamilton recordó a Ayrton Senna en complejo fin de semana de Fórmula 1

El piloto de carreras de Mercedes y siete veces campeón de la Fórmula 1, sir Lewis Hamilton, recordó a la leyenda del deporte motor, Ayrton Senna, en su cuenta en Twitter.

La publicación tuvo como contexto, además de la participación de Hamilton en el GP de Brasil, la sanción que recibió el piloto por el alerón trasero de su vehículo (no cumplió con la inspección técnica), lo que lo movió de la primera a la última de las posiciones de arranque.

“Mi mayor inspiración”, reveló de entrada Hamilton, y continuó: “Era su forma de competir, su pasión por la vida y el deporte. Pero más que nada fue la forma en que se enfrentó solo a un sistema que no siempre fue amable con él”.

My greatest inspiration. It was the way he raced, his passion for life and for the sport. But more than anything it was the way he faced alone a system that wasn’t always kind to him. May Aryton Senna’s legacy live on forever, especially vibrant this weekend pic.twitter.com/SmA4QQpOul

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 11, 2021