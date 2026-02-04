Ciudadano ADN. Escritora Zita Cabello y detención de exagente de la DINA Armando Fernández Larios: “Él mató a mi hermano con un corvo”
Todo esto luego de que Fernández Larios fuera detenido en Estados Unidos por el ICE. En su momento, fue acusado por su participación en el asesinato del exministro Orlando Letelier y otros homicidios. Por lo mismo, hizo un llamado al nuevo Gobierno en materia de Derechos Humanos.
