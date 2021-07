Escudería McLaren de Fórmula 1 confirmó que Lando Norris fue asaltado por desconocidos tras la final de la Eurocopa

El pasado domingo por la tarde la Eurocopa 2020 llegó a su final. Italia, en un partidazo definido en los penales, venció a Inglaterra y sumó un nuevo título continental en el Viejo Continente. Ahí los hinchas ingleses no lo pasaron nada bien, en especial Lando Norris.

El piloto británico de Fórmula 1, de la escudería McLaren, fue hasta el mítico Estadio Wembley para ver la final entre su selección y los italianos, y si no bastara con la pena y decepción tras la derrota, vivió un duro y peligroso momento cuando se retiraba del recinto deportivo.

Así lo confirmó la escudería para la que corre en la máxima categoría del automovilismo, quienes mediante un comunicado informaron que Norris fue víctima de un asalto: “McLaren Racing puede confirmar que Lando Norris estuvo involucrado en un incidente, después de la final de la Eurocopa 2020 en Wembley, durante el cual le quitaron el reloj que llevaba”, esgrimieron.

“Afortunadamente, Lando salió ileso, pero comprensiblemente está conmocionado. El equipo está apoyando a Lando y estamos seguros de que los aficionados a la Fórmula 1 se unirán a nosotros para desearle todo lo mejor para el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana”, agregaron en el escrito.

Según indicaron medios británicos, Lando Norris sufrió el robo de su reloj Richard Mille, uno de los auspiciadores de McLaren en la Fórmula 1.

Después de una semana de descanso, la máxima categoría del automovilismo regresa con su décima fecha en el mítico Gran Premio de Gran Bretaña. El circuito de Silverstone en Northamptonshire (al norte de Londres), recibirá al circo de la Fórmula 1.

En ello, este viernes 16 de julio arrancan las prácticas libres de la jornada, las cuales se extenderán hasta el sábado 17 antes de que se corra la qualy (11:30 hrs). La carrera quedó programada para el domingo 18 desde las 10:00 horas de Chile.

El Gran Premio de Gran Bretaña lo podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes desde las 10:00 horas de este domingo a las 10:00 horas. En Argentina, Colombia y nuestro país la carrera será transmitida a través de Fox Sports y Fox Premium Action.

McLaren Racing statement on incident involving Lando Norris at Wembley Stadium last night.

— McLaren (@McLarenF1) July 12, 2021