Nuevo líder del mundial: Max Verstappen fue el más rápido en Montecarlo y se quedó con el GP de Mónaco de F1

Aprovechó la maldición de Leclerc. Max Verstappen fue el gran ganador del Gran Premio de Mónaco, en Montecarlo, y trepó hasta la cima del mundial de pilotos tras la irregular carrera de Lewis Hamilton junto a Mercedes.

El piloto neerlandés de Red Bull salía en el segundo puesto de la grilla, pero los problemas en el auto de Charles Leclerc (quien no pudo correr) hicieron que finalmente el joven piloto de las bebidas energéticas largara primero. De ahí en más, no soltó el primer puesto.

Otro que vivió un drama fue Valtteri Bottas. El finlandés de Mercedes era el gran oponente de Verstappen en la punta de la carrera, pero problemas en su pit stop hicieron que finalmente tuviera que abandonar. Si a eso le sumamos el séptimo puesto de Lewis Hamilton, se redondea un fin de semana horrible para Mercedes.

El podio lo cerró el español Carlos Sainz Jr de Ferrari y el británico Lando Norris de McLaren. Con los resultados, Max Verstappen lidera el mundial de pilotos con 105 puntos, cuatro más que el campeón del mundo Lewis Hamilton.

En cuanto a las escuderías, Red Bull ahora manda con 149 unidades, una más que los alemanes de Mercedes.

El circo de la Fórmula 1 regresará en dos fines de semana más cuando el 6 de junio se dispute el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito Callejero de Bakú.

MAX WINS IN MONACO!!

After 78 laps the Dutchman comes home for his first win in Monte Carlo, ahead of Sainz and Norris!#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/hdTMtchA4n

— Formula 1 (@F1) May 23, 2021