Charles Leclerc sorprendió junto a Ferrari y consiguió la pole del Gran Premio de Mónaco

La sorpresa se venía dando desde la práctica dos y este sábado se concretó. Finalmente Ferrari despertó de su larga pesadilla que vivió en los últimos meses y se quedó con la pole del Gran Premio de Mónaco, de la mano de Charles Leclerc.

El monegasco, que correrá de local en su país, fue el más rápido de todos en la qualy tres y cuando otros le peleaban el puesto, un choque del mismo joven piloto en la curva 13 terminó anticipadamente con la prueba, por lo que finalmente el piloto de la escudería italiana largará en el primer puesto de la grilla.

A su lado estará Max Verstappen. El neerlandés de Red Bull saldrá segundo y le meterá presión en las primeras curvas a Leclerc reeditando las luchas que vivieron hace algunos meses. En la tercera posición estará el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes y cuarto será el español de Ferrari, Carlos Sainz.

Otra de las sorpresas de la clasificación la dio Lewis Hamilton. El campeón del mundo con Mercedes estuvo lejos de su mejor rendimiento y largará en la séptima posición junto al alemán Sebastian Vettel de Aston Martín.

La carrera arranca este domingo desde las 09:00 horas de nuestro país y tú podrás seguir todas las alternativas de ella junto al equipo de ADN Deportes.

LECLERC CRASHES, BUT TAKES POLE!

He brings out the red flag after hitting the barriers, and the session will not be restarted#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/BG46Wf4pxY

— Formula 1 (@F1) May 22, 2021