Hay competencia: Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Emilia-Romaña en la Fórmula 1

Este domingo se corrió la segunda carrera de la temporada 2021 de la Fórmula 1. En Italia, el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, recibió al Gran Premio de Emilia-Romaña, competencia que dejó como vencedor al neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

El joven piloto de la escudería austriaca comenzó la carrera en el tercer puesto por detrás del poleman, Lewis Hamilton, y de su compañero de equipo, Sergio Pérez. Sin embargo, aprovechó la pista húmeda que había en ese momento para salir de gran manera y adelantar a ambos antes de la primera curva.

De ahí en más, Verstappen se dedicó a cuidar la primera posición con un manejo impecable, ante un Hamilton que lo intentó todo para superarlo y quien lo consiguió en la primera parada en boxes, pero que a la vuelta siguiente perdería el puesto y, para colmo, intentando pasar a rezagados, pisó una poza de agua saliéndose de la pista.

Cayendo hasta el noveno lugar, el británico campeón del mundo aprovechó la bandera roja que dejó el fuerte choque entre George Russell y Valtteri Bottas para no alejarse mucho de los puestos de avanzadas y así, terminar en el segundo lugar.

El podio lo cerró Lando Norris de McLaren quien con una impecable conducción mantuvo el tercer lugar ante la persecución de las Ferrari, Charles Leclerc (4°) y Carlos Sainz Jr (5°).

De esta forma, Lewis Hamilton se mantuvo en el primer lugar de la clasificación general con 44 puntos tras las primeras dos carreras, dejando atrás a Max Verstappen con 43 unidades. La próxima carrera se disputará en dos semanas más en el Autódromo Internacional do Algarve, Portimão, en el Gran Premio de Portugal.

Max Verstappen 🏆 WINS 🏆 at Imola!

Lewis Hamilton comes home second with Lando Norris taking the final podium place 👏 #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/k2bRCGyS7J

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021