Sigue resistiendo a los Red Bull: Lewis Hamilton se quedó con la pole del Gran Premio de Emilia-Romaña

Lewis Hamilton sigue haciendo historia en la Fórmula 1 y quedó a un paso de consagrarse. El piloto británico consiguió la pole del Gran Premio de Emilia-Romaña en Italia, segunda carrera de la temporada, y se anotó la número 99 de su carrera, quedando a solo una de las 100.

El piloto de Mercedes fue el más rápido sobre el Circuito de Imola y completó el trazado con un minuto 14 segundos y 441 milésimas, con lo que largará en el primer lugar de la carrera. A su lado estará el mexicano Sergio Pérez de Red Bull, quien sorprendió a su compañero de escudería, Max Verstappen quien será tercero.

Red Bull sigue dando lucha ante los alemanes, pero en esta ocasión solo le dio para superar a un perdido Valtteri Bottas, que deberá conformarse con salir en el octavo puesto. La sorpresa la dio el español Carlos Sainz Jr, quien no logró entrar en los primeros 10 puesto, y deberá partir el Gran Premio en el puesto número 11.

La carrera se correrá este domingo desde las 09:00 horas y tú podrás seguir todas las alternativas junto al equipo de ADN Deportes.

