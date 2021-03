Max Verstappen voló junto a Red Bull y se quedó con la pole del Gran Premio de Baréin

La temporada 2021 de la Fórmula 1 comenzó oficialmente este sábado. En la qualy del Gran Premio de Baréin, el holandés Max Verstappen fue el más rápido y se quedó con la pole del primer GP del año en Sakhir.

Con el motor Honda, la escudería de bebidas energéticas presentó el auto más rápido hasta el momento, y junto a la gran conducción del neerlandés, largarán primero. Más atrás quedaron los dos pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

Por su parte, Ferrari comenzó a dar muestras de mejoría en relación al año pasado y clasificaron cuarto y octavo. Charles Leclerc saldrá detrás de los Mercedes, mientras que el español Carlos Sainz partirá en la medianía de la parrilla.

Las sorpresas las marcaron el mexicano Sergio Pérez y el alemán Sebastian Vettel. El piloto de Red Bull no pudo avanzar a la última ronda de clasificación y partirá en el puesto 11, mientras que el piloto de Aston Martin largará en la decimoctava posición.

La carrera se correrá este domingo en Sakhir desde las 12:00 horas de nuestro país y tú podrás seguir todas las alternativas juntos al equipo de ADN Deportes.

BREAKING: VERSTAPPEN TAKES POLE IN BAHRAIN!!

Hamilton and Bottas line up behind!#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/wYtHEOBpJn

— Formula 1 (@F1) March 27, 2021