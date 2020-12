FIA pospuso la fecha doble de la Fórmula E que se disputaría en nuestro país

Durante esta jornada, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que la fecha doble de la Fórmula E que se disputaría en nuestro país fue pospuesta.

Mediante sus redes sociales, FIA indicó que esperan que las carreras programadas en un primer momento para el 16 y 17 de enero sean disputadas durante el primer trimestre de 2021.

“En consulta con el municipio de Santiago, el Santiago E Prix Ha sido pospuesto. Las carreras ya no se llevarán a cabo como un doble título el 16 y 17 de enero y estamos trabajando con la ciudad para finalizar las fechas en las que se organizarán las carreras más adelante en el primer trimestre de 2021“, señalaron.

Recordemos que ya se rumoreaba que este evento deportivo podría sufrir la suspensión, puesto que la mayoría de los pilotos y personal asociado reside en el Reino Unido, lo cual hacía difícil su realización ante el cierre de las fronteras de nuestro país, según consigna El Mercurio.

