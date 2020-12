Con paliza: Max Verstappen se quedó con el GP de Abu Dhabi en el cierre de temporada de la F1

Jornada de despedidas y lágrimas en la Fórmula 1. Así se cerró el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada 2020, carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen de Red Bull.

El poleman largó con tranquilidad y con solidez se quedó con las 55 vueltas del Circuito de Yas Marina, sin oponentes pues Mercedes estuvo tranquilo con el 2-3 que consiguieron Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

Más atrás se consolidaron los otros puestos en el mundial de pilotos y escuderías. Hamilton se quedó con el campeonato, Bottas fue segundo, Max tercero, y el mexicano Sergio Pérez remato cuarto, pese a que tuvo que abandonar en Abu Dhabi.

En tanto en las escuderías, Mercedes hace largas carreras había ganado la temporada, secundados por Red Bull. Pero en Abu Dhabi se concretaba el podio al que se subió McLaren por solo dos puntos contra Racing Point.

