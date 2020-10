Inmortal: Kimi Raikkonen seguirá siendo piloto de Alfa Romeo para la temporada 2021 de la Fórmula 1

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Emilia-Romaña, en el mítico circuito de Imola, Italia. En la previa de los entrenamientos libres, clasificación y carrera, el equipo Alfa Romeo confirmó novedades respecto a sus pilotos para la próxima temporada.

En ello, el finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi seguirán siendo los pilotos titulares de la escudería suiza, con lo que Kimi completará su decimonovena (19) temporada en la máxima categoría del automovilismo.

“No estaría aquí si no creyera en el proyecto del equipo y en lo que creemos que podemos lograr juntos. Este es un equipo que valora el trabajo duro por encima de las palabras y esto encaja bien con mi estilo. Estoy deseando que llegue el año que viene y, con suerte, dar algunos pasos hacia adelante”, comentó el finlandés.

De esta forma, solo restan seis puestos en la grilla de la temporada 2021, entre los que destacan uno en Mercedes, uno en Alpha Tauri, uno en Aston Martin, uno en Red Bull y los dos de Haas.

Breaking news! 🗞 Kimi and Antonio will stay with the team in 2021 👏

Read the full announcement 📲 https://t.co/MqODTznGuI#AlfaRomeoRacing #ORLEN #SauberMotorsport pic.twitter.com/rtvD2RRTOn

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) October 30, 2020