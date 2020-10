Prueba: Honda CB 190 R

Sobresaliente comportamiento en ciudad, atractivo diseño y muy buen consumo resume el perfil de la nueva Honda CB 190 R, una moto pensada para ser una herramienta de trabajo, pero también para captar el interés de los cada vez más crecientes habitantes de Chile que se están volcando a las dos ruedas como solución de transporte.

A su favor está el prestigio de la marca japonesa, el atractivo diseño y su peso de 142 kilos, una medida considerada liviana y por tanto ideal también para quienes andan buscando su primera moto. En este sentido, la moto nos gustó mucho por su peso, destreza y lo sencillo que es manejarla y pasar los 5 cambios de su caja mecánica.

Otro dato a favor de quienes no tengan gran experiencia en motos o bien nada de ella, es lo cerca que está del suelo el asiento del conductor. La medida de casi 77 centímetros le abre espacio a personas aún de baja estatura, para que lleguen bien con los pies al piso.

Representa una renovación del modelo anterior que se ha ubicado entre las motos más vendidas del segmento urbano. Su consumo aproximado de 32 kilómetros por litro (usa bencina 93 octanos) unido al dato de un estanque de 12 litros, le confiere una autonomía de movimiento cercana a los 350 kilómetros.

Si bien posee frenos de disco adelante y atrás y que actúan de modo bastante convincente, no incorpora el cada vez más necesario sistema ABS. Su velocidad no pasa de los 115 km/hora por lo cual una aventura interregional es perfectamente posible, pero no así maniobras de rebase con buen fondo para sacarse rápido en un adelantamiento vehículos grande como camiones o buses. Su motor de 184 cc. da 15 caballos de potencia.

Competencia

Quienes estén mirando esta moto también deben tener en cuenta la Yamaha FZ25, Suzuki Gixxer, Loncin LX180-60, Lifan KPS200 o Benelli 180S.